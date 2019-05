Vernazzola, parte l´esperimento `smoke free`: niente più sigarette né plastica monouso in spiaggia

Levante - Il divieto di fumo nelle spiagge sbarca anche il Liguria. La prima della regione a proibire le sigarette sarà quella di Vernazzola, in cui pare che da questa estate non sarà più possibile neanche utilizzare plastica monouso.



La proposta - Il Municipio IX Levante lo aveva già annunciato, e - avendo il Comune accettato la richiesta di rendere la spiaggia "smoke free" - da questa estate la proposta diventerà realtà. In questo modo ai fruitori della spiaggia verrà concesso di fumare solamente entro specifici spazi predisposti ad hoc, e nel caso di trasgressione la multa sarà salatissima. Allo stesso modo, saranno previste sanzioni anche per chiunque introduca all'interno del lido oggetti in plastica monouso.

Per il momento si tratta prettamente di una sperimentazione, ma - nel caso in cui dovesse sortire effetti positivi - nessuno esclude che in futuro il provvedimento possa essere estesa a tutto il levante genovese.