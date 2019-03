Via Costigliolo, scattati i lavori di cantierizzazione

Levante - «E’ iniziata la cantierizzazione per i lavori in Via Costigliolo (Via del commercio). Ricordo il primo sopralluogo quando, arrivando, vidi un bambino che percorreva la scalinata. Il parapetto non c’era più e, a pochi metri dal giovane, un vuoto di 10 metri»: così tramite Facebook Federico Bogliolo assessore e vicepresidente del Municipio Levante.



Opera - «Si tratta di un intervento molto oneroso che, tra l’altro, è solo uno dei tanti che dobbiamo fare sui muri (e impalcati) del Levante».