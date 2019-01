Via Manuzio, lite tra questuanti degenera in rissa: donna ferita e uomo in manette

Levante - Nella mattinata di lunedì, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato per violenza privata e lesioni personali un nigeriano di 30 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona.



L'arresto - L’uomo già in passato aveva creato non pochi problemi ai clienti del supermercato PAM di via Manuzio, dal momento che stazionava nei pressi del parcheggio riservato ai clienti chiedendo insistentemente monete. Recentemente, una donna si era presentata nello stesso garage, iniziando anch’essa a chiedere denaro: la cosa ha indispettito l’uomo, che fin da subito ha vantato diritti di territorio con toni aggressivi e minacciosi, invitandola più volte ad andarsene. Ieri mattina la situazione è degenerata in una vera e propria aggressione: la donna, infatti, dopo essere stata spintonata dal 30enne, è caduta a terra, procurandosi una lesione giudicata guaribile in 3 giorni. Un passante, sentite le grida d’aiuto della vittima, è prontamente intervenuto, allontanando l’aggressore e mettendo in sicurezza la donna, che è stata affidata a un dipendente del supermercato perché le fossero prestati i primi soccorsi. Una volta avvisati, i poliziotti hanno rintracciato il nigeriano - nel frattempo nascostosi all’interno dell’atrio di un palazzo della via - e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato trattenuto fino al rito per direttissima, che ha avuto luogo ieri mattina.