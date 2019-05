Vigili del Fuoco, in preparazione un distaccamento nel Levante cittadino. Sarà la Casa del Soldato?

Levante - Negli ultimi tempi è stata presentata l'ipotesi di creare un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Levante, e una delle possibilità che è venuta fuori è stata identificata nella Casa del Soldato di Sturla. Si tratta di un edificio - di circa 250 metri quadri - importante per il quartiere, ma i problemi a cui ovviare nel caso in cui tutto questo diventasse realtà sono molti.



La questione - Stando a quanto riferito dall'Assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci, al momento «gli uffici tecnici hanno predisposto tutte le verifiche del caso e si stanno attrezzando per un'eventuale ristrutturazione della struttura, ma non va dimenticato che la cittadinanza si aspettava altra destinazione d'uso per la Casa del Soldato». Stando al Piano di Valorizzazione, infatti, la struttura in questione avrebbe dovuto essere destinata al sociale - per la precisione si era pensato alla realizzazione di una casa di quartiere - cosa che chiaramente verrebbe meno nel momento in cui vi fosse trasferito un distaccamento dei Vigili del Fuoco. Senza dimenticare che comunque - oltre al fatto che le condizioni tecniche dell'edificio risultano da rivedere - si tratta di «un edificio vincolato» spiega Cenci, che però non manca anche di precisare come «la Sovrintendenza si è comunque resa disponibile nel caso in cui sia la struttura venga identificata come destinazione definitiva del distaccamento. Qualora non lo fosse, invece, cercheremo nel più breve tempo possibile una valida alternativa». Tra le altre ipotesi presentate ci sarebbe anche l'ex Ospedale psichiatrico di Quarto, ma per il momento è evidente non ci sia ancora nulla di certo.