`Ciao Lucio... e la Storia continua`: un pomeriggio di musica e ricordi aspettando Liguria Selection

Levante - Nel pomeriggio di oggi - domenica 15 settembre - a partire dalle ore 15.30 nel bellissimo Borgo di Boccadasse si renderà omaggio all'indimenticabile cantautore Lucio Dalla, scomparso sette anni fa e lo si farà tramite la voce di diciotto artisti emergenti che proporranno la loro personale interpretazione di alcune delle canzoni più famose della sua vastissima discografia.



Si è scelto di inaugurare così la nuova edizione del Music Show Liguria Selection, portando alcuni degli iscritti a questa edizione che partirà ufficialmente il 29 settembre da Vado Ligure, a condividere lo stesso palco e la stessa passione senza la tensione della gara ma solo per il piacere di cantare e farsi ascoltare.

L'attesissima ospite di questo pomeriggio musicale sarà Iskra Menarini, per ventiquattro anni al fianco di Lucio Dalla come cantate e corista, che si è dimostrata molto entusiasta di prendere parte a questa iniziativa soprattutto per il fatto di poter entrare in contatto con i ragazzi, poter fare musica insieme a loro e rispondere alle loro domande e curiosità "Mi piace sapere cosa pensano i giovani della musica, confrontarmi su questo mondo molto particolare, difficile ma che a volte può anche diventare un pò più facile se si ha la fortuna di trovare un aggancio, qualcuno che ti prenda per mano come è successo a me, che a prendermi per mano è stato proprio Lucio Dalla" racconta.

Interverrà anche Stefano Fucili, Cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni novanta, scrivendo con e per Dalla il brano "Anni Luce" nel 2001 dal cd Luna Matana."



L'evento, aperto al pubblico, è organizzato da Maia e L'Alveare con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio VIII Genova Medio Levante.



Questo l'elenco dei musicisti che eseguiranno i brani di Lucio Dalla:



Malisangu band, Paola Cassinelli, Damiano Dentella, Alberto Lupia, Nesos, Sandro Serangeli, GMarco band, Riccardo Moraca, Luca Langella, Francesco Mancuso

Stefania Giulianetti, Barbara Sciutto, Giovanna Casadei

Maria Grazia Pierini, Silvia Setaro, Salvatore Tringali

e Schegge Sparse band



Presentano Simona Cappelli e l'esperto di musica Andrea Podestà.