“Contorni di un paese in mutamento”, al Teatro degli Emiliani di Nervi

Levante - Nell'ambito di “Lunaria a Levante” sabato 2 marzo, al Teatro Emiliani di Nervi alle ore 21, un viaggio nella storia della canzone italiana come espressione dei principali mutamenti sociologici avvenuti nel Novecento nel nostro paese, interpretati dall’ensemble composto da Michela Centanaro (chitarra e voce), Julyo Fortunato (fisarmonica) e Maria Giulia Mensa (voce).



Due i filoni principali: da una parte, la condizione della donna, dentro e fuori la famiglia, ed il suo percorso di emancipazione attraverso le battaglie per il divorzio e l’aborto; dall’altra, le trasformazioni di una società che, da rurale e arretrata, diventava industriale e urbanizzata, con il conseguente spopolamento delle campagne, la crescita disordinata delle periferie ed il consolidarsi della classe operaia.



Testi e musiche tra tradizione e rinnovamento riferiti al periodo tra il 1950 ed il 1975, che ripropongono mostri sacri della musica italiana come Mina e Celentano, Lucio Battisti e Domenico Modugno, Gino Paoli e Vasco Rossi, spaziando da interpreti meno impegnati – come Patty Pravo e Rita Pavone – ad altri politicamente schierati come i “Cantacronache”, Sergio Liberovici e Fausto Amodei.



Sempre sabato e sempre al Teatro Emiliani, alle 16,30, l'ultimo appuntamento di "Lunaria a Levante" dedicato ai bambini vedrà protagonista Andrea Benfante in “Pinocchio, una fiaba sonora”, spettacolo che vede il poliedrico attore di Lunaria intepretare tutti i personaggi del classico di Collodi. Sullo sfondo, le scenografie di Giorgio Panni, evocative dell’atmosfera circense, faranno rivivere il Paese dei Balocchi, il Campo dei Miracoli, il teatro dei burattini e le altre ambientazioni di quella che rimane una delle fiabe più amate dai bambini di ogni età.