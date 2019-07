`James Hook` fa tappa a Nervi: il 12 luglio presentazione del libro di Mario Petillo

Levante - Il 12 luglio alle 17:30 arriverà a Genova "James Hook - Il pirata che navigò in cielo", il primo romanzo di Mario Petillo edito da Scatole Parlanti. L'evento avrà inizio alle 17:30 alla Biblioteca Civica di Nervi, dove sarà possibile, dopo la presentazione, acquistare una copia del libro. L'autore presenterà il libro con il supporto di Samuele Aiesi.



Vi siete mai chiesti come Capitan Uncino è arrivato all’Isola che non C’è? Questa è la storia di James M. Turner, meglio noto come Capitan Hook, il leggendario pirata che da più di un secolo fa sognare i lettori. Si tratta però di un romanzo che cambia la prospettiva degli eventi, fornendoci dei dettagli importanti sulla vita del capitano della Jolly Roger. È davvero lui il “cattivo” oppure le sue azioni hanno motivazioni particolari? E chi è davvero Peter Pan, leader indiscusso di Neverland? Per scoprirlo non resta che ripercorrere le origini dell’unico uomo che ha saputo tenere testa a Barbanera, scoprendo che nel suo cuore hanno albergato sentimenti contrastanti, compromessi troppo presto dagli eventi di un’esistenza difficile. Tra l’Inghilterra di inizio Settecento, gli oceani e le sponde di un’isola incantata, il mito di James Hook, a distanza di tanti anni, è ancora in grado di riservare delle sorprese.