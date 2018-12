`L´arte di aspettare il Natale!`, domenica alla Galleria D´Arte Moderna

Levante - Nell’attesa del giorno di Natale, domenica 16 dicembre alle ore 15.00, il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, propone un inedito percorso all’interno della Galleria d’Arte Moderna tra arte, racconti, tradizioni e cioccolata.



Il museo, inteso come scrigno di meraviglie, si trasformerà per un giorno in un ideale calendario dell’avvento dove le storie, i personaggi e le ambientazioni di 24 opere d’arte si intrecceranno e adatteranno ad altrettanti racconti, filastrocche, ricette e regali di Natale. Scopriremo insieme quali sono le tradizioni natalizie che ancora oggi si ritrovano sulle tavole degli italiani nelle diverse regioni della nostra penisola, seguiremo il filo conduttore che dall’opera di Giuseppe Frascheri, raffigurante l’incontro di Dante e Virgilio con Paolo e Francesca, arriva fino a Babbo Natale. Ci domanderemo come si viveva il Natale in casa Savoia ai tempi di Odone, al quale dobbiamo numerose opere presenti in Galleria, o della Regina Margherita, la prima amata regnante di un’Italia appena unificata. Racconteremo come fu vissuto questo giorno di festa dai Fanti immortalati nei bronzi di Eugenio Baroni nelle trincee o quale fu l’approccio degli innovatori futuristi verso una festa così legata alla tradizione.