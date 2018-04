«Librinfiore», rassegna di eventi nelle biblioteche civiche per Euroflora

Levante - Anche le Biblioteche Civiche, in occasione di Euroflora2018, offrono ai genovesi oltre 40 attività culturali sul territorio che spaziano dai numerosi laboratori creativi per le scuole alla nutrita programmazione di eventi, conferenze mostre e videoproiezioni tematiche.



Capofila del progetto sarà la Biblioteca Brocchi, immersa nel verde dei Parchi di Nervi, scenario della prestigiosa floralie, con ben 17 eventi e oltre 10 appuntamenti, tra laboratori tematici, conferenze e mostre. Tra le conferenze, il 26 aprile alle ore 17, “Fiori e pollini: la bellezza e il danno” a cura di Giovanni Passalacqua, direttore della Clinica malattie respiratorie dell’Università degli Studi di Genova. “Librinfiore” è la mini rassegna di testi specialistici e della bothanoteca ligure, provenienti dalla Raccolta locale e Conservazione della Berio. La biblioteca nerviese ospita anche la mostra fotografica “Fiori e mare con gli occhi di una viaggiatrice straniera”, a cura di Teresa Wendler, e, nella sala Spazio IX (via Marco Sala 83 r), videoproiezioni che passeranno in rassegna i ricordi di Euroflora e i volti dimenticati del passato di Nervi.



“Librinfiore” è anche il titolo della rassegna, ideata dal Sistema bibliotecario urbano per Euroflora2018, che vede protagoniste tutte le biblioteche comunali.



La Biblioteca Gallino offrirà attività e vetrine tematiche rivolte alle scuole primarie di Sampierdarena (si segnala il laboratorio Origami del 26 aprile alle ore 14).



Sarà invece la Biblioteca Lercari di San Fruttuoso, il 4 maggio alle ore 9.15, a ospitare una iniziativa dedicata a mondo green, innovazione e start-up che conclude la due giorni di lavori scientifici organizzata dall’ufficio delle Politiche giovanili del Comune di Genova, Studio P432, Associazione Radice Comune e Eco2logic s.r.l.



“Il giardino dei poeti” alla Biblioteca Guerrazzi di Cornigliano “Haiku” alla Bruschi-Sartori di Sestri Ponente, sono due rassegne antologiche di componimenti dei maggiori poeti italiani dedicati a fiori, piante e orti, visibili per tutta la durata di Euroflora, mentre nello stesso periodo la biblioteca Benzi di Voltri, con “Un fiore per tutti”, propone vetrine tematiche e laboratoriali.



Nelle Biblioteche della Valbisagno Campanella e Saffi, rispettivamente a Struppa e a Molassana, si potrà andare alla scoperta del “linguaggio dei fiori”, con percorsi creativi su fiori di carta dedicati ai bambini.