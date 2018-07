`Open Day della Danza`, al Caribe Club

Levante - Sabato 21 luglio 2018 al Caribe Club (Corso Italia 3) e nei vicini Giardini Gilberto Govi, dalle 20.30 alle 24, ci sarà la possibilità di provare gratuitamente tutti i balli che il club offre, nell’evento “Open Day della Danza”, una serata speciale che gode anche del patrocinio del Municipio VIII Medio Levante.



All’ingresso dei cancelli verrà consegnata una lista delle lezioni che si potranno provare liberamente, sia nella parte all’aperto nei giardini Govi, adiacenti al locale, che nella parte interna del Caribe. Tra gli stili proposti: caraibici, bachata, kizomba, tango argentino, tango nuevo, swing, reggaeton, zumba, funky e molti altri. Un’occasione perfetta per provare nuovi balli e per scoprirne di nuovi, con i migliori insegnanti del locale e della Liguria, per poi decidere quale frequentare. Dalle 24 in poi, la festa si trasferisce nelle sale del Caribe Club per scatenarsi fino a notte fonda con la serata cubana in compagnia del dj Basilio de Cuba.



«E’ da tanto tempo che stiamo lavorando a questo evento, in sinergia con il Municipio VIII Medio Levante – spiega l’organizzatore e titolare del Caribe Club Rocco Mariani – Siamo orgogliosi finalmente di poter portare la nostra musica e la nostra danza anche nei Giardini Govi, un bellissimo spazio all’aperto che solitamente la sera rimane chiuso e inutilizzato. Sarà un’occasione per tutti gli appassionati e i professionisti per ballare in una location bella e ampia, scrutando l’orizzonte del mare al chiaro di luna».