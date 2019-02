A Bogliasco carnevale in stile 800

Levante - Il Carnevale a Bogliasco quest'anno sarà in stile '800 ed avrà luogo domenica 24 febbraio pomeriggio. Alle ore 14.30 ritrovo delle maschere presso il Piazzale delle Scuole, da dove un corteo di altri tempi partirà accompagnato dalla strepitosa Banda Musicale di Recco "in stile".



L'allegra brigata sfilerà per il paese animata da scherzosi clown, dagli Amixi de Boggiasco, i nostri caratteristici personaggi ottocenteschi, e...da misteriose figure tutte "da scoprire " attraverso una divertente Caccia alle Maschere! Sosta pentolaccia intermedia in zona Club Nautico ed arrivo in una Piazza XXVI Aprile adibita a festa con postazioni di animazione, caricature gratuite, merenda e lotteria. Il pomeriggio proseguirà con ulteriori piogge di dolci, giochi e sfilate e con la tanto attesa estrazione a premi della lotteria.