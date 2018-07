Arena Albaro Village ospita la terza edizione della Liguria Box Battle

Levante - Dopo il successo dell’edizione passata, torna ad Arena Albaro Village la fitness competition LIGURIA BOX BATTLE che quest’anno dura due giorni: sabato 15 e domenica 16 luglio, nel piazzale adiacente le Piscine di Albaro.



Nata due anni fa dalla collaborazione di tre “Box” – così si chiamano le palestre dove si pratica questa attività – CrossFit La Superba, CrossFit Recco e CrossFit Busalla, coinvolge centinaia di atleti provenienti dai Box liguri e del nord-centro Italia, con l’obiettivo di offrire un’esperienza competitiva ma allo stesso tempo divertente: dando la possibilità a chiunque pratichi CrossFit di potersi confrontare e provare l’adrenalina che solo il campo gara riesce a trasmettere.



Per partecipare gli atleti superano una selezione attraverso tre prove diverse – eseguite nella propria palestra e inviate via video all’organizzazione tramite una specifica piattaforma. L’edizione di quest’anno ha coinvolto 600 atleti nelle qualifiche e ne ha selezionati 200 nell’attività di gara tra atleti individuali e team. Sono i migliori delle diverse categorie (in totale 13 categorie) distinte in base alle capacità degli atleti oppure in base all’età (ci sono sia categorie “master” che “young”).



Il programma nella giornata di sabato 14 Luglio prevede 4 WOD (workout of the day, singola prova) per tutti i partecipanti al LIVE e nella giornata di domenica 2 WOD al mattino per tutti i partecipanti più le SEMIFINALI (i primi 10). La FINALE tra i migliori di ogni categoria è prevista verso le 16. La Timeline dei due giorni di gara si sviluppa in modo da permettere agli Atleti qualificati e ai rispettivi accompagnatori di esaurire le proprie energie in campo gara, ma di disporre di tempo da dedicare alle attività presenti nell’Arena di Albaro e godersi un week end estivo al mare.



Le attività si svolgono dalle 8 alle 18 circa nell’area adiacente la palazzina delle Piscine. La manifestazione è aperta al pubblico che potrà assistere alle esibizioni atletiche ai lati del perimetro del campo di gara.