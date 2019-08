Bogliasco, ha aperto a Ferragosto la mostra dedicata ai Dead or Alive

Levante - a Bogliasco si è aperta il 15 agosto la mostra dedicata a "Pete e Steve di Dead Or Alive - Un ricordo italiano". Dal 15 al 25 agosto, orario tutti i giorni ore 18-22, ingresso gratuito. Sala Berto Ferrari di Via Vaglio 1 (nella via principale del paese, sotto al ponte della ferrovia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla piazza principale del paese).



Loro sono famosi per il brano "You spin me round" (https://youtu.be/PGNiXGX2nLU) in tutto il mondo ma chi li conosce bene li apprezza per il loro talento nella musica brit pop anni Ottanta. Forse non tutti sanno che Steve Coy, batterista e manager del gruppo, aveva scelto Bogliasco per dimorarvi con la moglie, che tuttora vi abita. Anche Pete Burns, solista e fondatore della band, visse a Bogliasco con il suo compagno. Loro purtroppo non ci sono più, ma i loro ricordi sono ora esposti alla Sala Berto Ferrari di Via Vaglio 1 (nella via principale del paese, sotto al ponte della ferrovia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla piazza principale del paese).



la Mostra - Bogliasco (Genova) | 15 - 25 agosto 2019 Orario tutti i giorni h 18-22

Sala Berto Ferrari | Via Vaglio, 1

ENTRATA LIBERA

"Dance music made me happy" [Pete Burns]

I Dead Or Alive sono stati un gruppo inglese tra i più iconici e talentuosi degli anni '80. Hanno testimoniato una creatività e una dedizione nella musica pop senza eguali. Il loro look non convenzionale e sempre diverso, la musica dance orecchiabile, li ha portati felicemente al successo. Con "You Spin Me Round (Like A Record)" raggiungono le vette delle classifiche di tutto il mondo.

In Italia sono stati un po' negletti, ma qualcosa li ha indissolubilmente legati al nostro paese. Steve Coy, batterista e poi manager di Pete Burns, ha scelto e amato Bogliasco come la sua "casa d'elezione", dove si è sposato e ha vissuto felicemente con sua moglie per undici anni. Pete Burns, fondatore e cantante del gruppo, ha vissuto a Bogliasco per quasi due anni con il suo compagno, negli anni 2004/2005.

"Il mio piccolo 'corner' di Liguria è qui a Bogliasco – raccontava Steve – la sera mi affaccio al balcone e vedo a sinistra il promontorio di Portofino, a destra un angolo di porticciolo e la piccola baia, la spiaggia e la chiesa illuminata. Mi siedo lì e contemplo le navi in lontananza, le stelle. È bellissimo, il mio paradiso".

Nel 2016 è uscita la loro opera omnia dal titolo "Sophisticated Boom Box", ristampata di tutti i loro dischi in CD e vinili, a cui entrambi hanno lavorato, il loro grande ritorno che purtroppo si è rivelato essre anche la loro ultima fatica. Come un destino scritto nelle stelle.

Pete e Steve ci hanno lasciati inaspettatamente a poca distanza l'uno dall'altro. Un destino che li ha uniti indissolubilmente sin dagli esordi adolescenziali nella nativa Liverpool. Noi vogliamo raccontarli e ricordarli con la loro bellissima musica e una serie di magnifiche fotografie che li ritraggono al culmine della carriera. Testimoni e protagonisti di un'epoca di incredibili cambiamenti sociali e avanguardie culturali. E che nell'immaginario collettivo resterà sempre l'età dell'oro della musica pop di tutti i tempi.