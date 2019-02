Bogliasco, riapre il cinema Paradiso

Levante - Venerdì 15 febbraio, la Pro Loco riapre il cinema Paradiso di Bogliasco! Vi aspettiamo tutti alle 19.30 per una festa inaugurale ad ingresso libero, dove chiacchierare per scambiarci pensieri, idee, consigli, proposte e fornirvi tutte le informazioni per far vivere al meglio il vostro cinema! Alle ore 21.00 partirà la regolare programmazione con il film "A star is born", che proseguirà domenica 17 alle ore 19.00 e alle ore 21.15.



La programmazione sarà per tre weekend al mese, alternando spettacoli per bambini, per adulti a versioni in lingua originale. Questa è la grande novità della nuova gestione: la proposta di un titolo che la domenica si potrà godere anche in lingua originale con sottotitoli.



La Pro Loco ha pensato anche a una serie di "combinazioni" per permettere a tutti di andare al cinema: la prima collaborazione è con Senza Pensieri Eventi Park, la ludoteca che si trova a Bogliasco vicino alla piscina dove è possibile lasciare i ragazzi a giocare per tutta la durata del film con servizio di baby sitting. Si parte venerdì 15 dalle 20,30 alla fine del film a un prezzo di 8 euro.



Le prossime convenzioni saranno con i bar del paese, per poter prendere un aperitivo e biglietto del cinema a prezzo ridotto, con i tassisti per chi abita nelle frazioni e non ha un'automobile. Per ora la Pro Loco inizia con il grande sforzo di ridare al paese il suo cinema, che dalla scorsa estate aveva chiuso i battenti dopo la rinuncia del vecchio gestore. Per questo chiediamo a residenti e fruitori di aiutare, acquistando un "abbonamento al buio" a 40 euro per 8 spettacoli, o semplicemente supportando il cinema venendo agli spettacoli.



I prezzi del cinema Paradiso Bogliasco: intero 6 euro, ridotti per bambini sotto ai 10 anni, over 65, soci Pro Loco: 5 euro, abbonamento 8 spettacoli 40 euro.



Il cinema, un bene prezioso per tutta la comunità.