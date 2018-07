Caos Parchi di Nervi, annullato il concerto di Patty Pravo. Lei: «Stupita»

Levante - Non ci sarà alcun concerto di Patty Pravo ai Parchi di Nervi. Genova e i genovesi sembravano pronti ad accogliere a settembre la cantante, ma un disguido tecnico ha ufficialmente annullato l'evento. «Con mio grande stupore e dispiacere - scrive l'artista su Facebook - sono costretta a comunicarvi che le date di Genova e Rimini sono state annullate. Tengo molto a sottolineare la mia totale estraneità».



Dopo Nesli e Morgan (a Villa Croce), dunque, anche Nicoletta Strambelli è costretta a fare un passo indietro. Dopo le fatiche per mettere in piedi la macchina organizzativa di Euroflora, a oggi i Parchi di Nervi non sembrano poter ottenere le autorizzazioni necessarie per un concerto.