Demolizione ponte, la scuola Firpo organizza una gita al parco di Nervi

Levante - Venerdì 28 giugno, in occasione della demolizione di ponte Morandi, gli insegnanti della Scuola Firpo propongono una gita al parco di Nervi. L’appuntamento è in stazione alle 7.45 e il treno scelto è alle 8.08.



«Per tutti i bambini, i ragazzi accompagnati da uno o più adulti, passeremo una giornata a giocare insieme al fresco (per chi vuole piscina a pagamento). Il mangiare è al sacco – proseguono le insegnanti - Inoltre sarà utile portare, oltre ad acqua e cibo, anche cappello da sole, un telo per il prato e tutto ciò per allietare la giornata».



«Il rientro è libero ma saremo in contatto con la protezione civile per il cessato pericolo».