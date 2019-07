Emir Kusturica & the no smoking band al Festival di Nervi

Levante - Ritmi balcanici e commistioni musicali, tra folk, jazz e musiche gitane, sono gli elementi che renderanno esclusiva la serata di mercoledì 17 luglio alle 21 con Emir Kustura e la “The no Smoking Orchestra” nei parchi di Nervi, unico appuntamento estivo in Italia del regista balcanico nelle vesti, in questo scenario, di musicista e trascinatore.



Il concerto sarà ricco di sorprese e cosa altro aspettarsi da uno dei più originali e celebrati registi della storia del cinema europeo?



Kusturica è famoso come autore di opere surreali e grottesche con graffianti spunti satirici e memorabili colonne sonore, premiate con la Palma d’Oro a Cannes ed il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, e con The No Smoking Orchestra, storica garage rock band fondata nel 1980 a Sarajevo dove il regista suona la chitarra elettrica, promette una serata ‘fuori standard’.



La band è diventata in breve tempo l’esponente musicale di riferimento del movimento di resistenza culturale sorto negli anni della transizione al dopo-Tito e, nel giro di un paio di anni, diventa popolarissima in tutta la Iugoslavia. Tra censure e cambi di formazione, Emir Kusturica è entrato nella The No Smoking Orchestra nel 1986, partecipando alla registrazione del terzo fortunato album.



Nel 1998 la band compone le musiche per il film di Kusturica ‘Gatto Nero Gatto Bianco’, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno. Dopo un lunghissimo tour mondiale, l’orchestra compone la colonna sonora de ‘La Vita è un miracolo’, film del regista presentato a Cannes nel 2004. Negli anni successivi The No Smoking Orchestra continua a realizzare le colonne sonore dei film di Kusturica, da ‘Il Tempo dei Gitani’ a ‘On The Milky Road’, l’ultimo film del regista che vede, tra le attrici, Monica Bellucci.



Trovate il programma completo della rassegna su www.festivalnervi.it