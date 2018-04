Euroflora, oltre 210mila i biglietti venduti

Presentati i numeri della prima settimana della manifestazione in programma a Nervi

Oltre 210mila biglietti venduti e week end da sold out: sono i numeri di Euroflora in programma ai parchi di Nervi fino al 6 maggio. I dati sono stati resi noti nel corso del bilancio della prima settimana della manifestazione.



Numeri - Ai tour guidati hanno partecipato circa ottocento persone con il picco massimo il 26 aprile, mentre sono state oltre 45 mila le persone nei musei di Nervi.



Trasporto - Il mezzo più utilizzato per raggiungere Euroflora è stato il treno. L’offerta ferroviaria è stata potenziata con 52 collegamenti tra Genova - Voltri e Genova - Nervi e 2 treni straordinari Milano - Genova con 60 persone nelle stazioni di Principe, Brignole e Nervi impegnate in servizi di assistenza e informazioni e ad assicurare un flusso ordinato e sicuro. 20 persone nel Centro Operativo di Teglia e 6 tecnici RFI a Nervi per garantire il pronto intervento. Sul fronte Amt dodici navette da 18 metri con capienza di 150 persone operano in circolare tra corso Europa e via Oberdan, con corse ogni minuto e mezzo e 6 bus da 12 metri possono trasportare 110 persone ogni 2 – 3 minuti da piazzale Kennedy fino alla stazione ferroviaria di Brignole. Oltre a controllori e autisti sul “campo”, nel centro operativo Amt, per monitorare la mobilità verso Euroflora, sono state impegnate 6 persone. 574 i bus turistici che hanno trovato posto in Corso Europa dal 21 al 28 aprile con giornata record il 22 aprile con 151 bus.