Euroflora presa d´assalto: altra giornata da sold out

6858 presenze nei musei, ed è record.

Levante - Euroflora ha registrato per la giornata di ieri il sold out: la manifestazione in programma ai Parchi di Nervi fino al 6 maggio, ha raggiunto presenze record con 18 mila biglietti venduti e 6858 ingressi nei Musei (3060 alle Raccolte Frugone, 2575 alla Galleria d'Arte Moderna, 1223 alla Wolfsoniana).



Trasporti - Sul fronte dei treni, 110 convogli tra andata e ritorno impegnati sulla tratta Genova Brignole - Genova Nervi che hanno viaggiato a pieno carico. L'offerta ferroviaria è stata potenziata con 52 collegamenti tra Genova - Voltri e tra Genova - Nervi e 2 treni straordinari Milano - Genova con 60 persone nelle stazioni di Principe, Brignole e Nervi impegnate in servizi di assistenza e informazioni e ad assicurare un flusso ordinato e sicuro. 20 persone nel Centro Operativo di Teglia e 6 tecnici RFI a Nervi per garantire il pronto intervento. Per quanto riguarda il trasporto Amt dodici navette da diciotto metri con capienza di 150 persone hanno operato in circolare tra corso Europa e via Oberdan, con corse ogni minuto e mezzo e 6 bus da 12 metri hanno trasportato 110 persone ogni 2 - 3 minuti da piazzale Kennedy fino alla stazione ferroviaria di Brignole. Oltre a controllori e autisti sul "campo", nel centro operativo Amt, per monitorare la mobilità verso Euroflora, sono state impegnate 6 persone. Infine 110 i bus turistici che hanno trovato posto in Corso Europa



Sicurezza - Cinquanta persone su due turni, per garantire la sicurezza dei visitatori, tra coordinatori, pattuglie e servizio cinofilo. Polizia Municipale. Novantasette tra commissari e agenti di Polizia Municipale organizzati su due turni a Nervi. I Vigili del Fuoco hanno operato con quattro mezzi e diciassette unità in servizio in due turni di lavoro, mentre il 118 ha 4 mezzi dislocati nei punti nevralgici: davanti alla stazione ferroviaria di Nervi e lungo via Casotti e via Capolungo, coordinati con 6 squadre di operatori sanitari a piedi. Asl 3 Genovese. Presente con un modulo ambulatoriale in viale delle Palme ha effettuato una decina di interventi di routine. Navette Anpas Oberdan/viale delle Palme/Gam per persone con difficoltà motorie: con due mezzi sono state trasportate 200 persone Mobility point. 18 le persone che hanno utilizzato gli ausili per la mobilità personale.