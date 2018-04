Chi ha raggiunto Nervi ha preferito muoversi in treno

Levante - Esordio soleggiato e con temperature estive per Euroflora 2018 - esposizione di piante e fiori a Genova in programma fino al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi. Nella prima giornata di apertura gli ingressi paganti risultano 8.760. Atteso il boom per domenica: per l’occasione saranno aumentati i controlli delle forze di polizia e del servizio di ordine pubblico privato della manifestazione con agenti della polizia municipale e carri attrezzi pronti a rimuovere eventuali auto mal posteggiate.



Stazione - Chi ha voluto visitare Euroflora ha deciso di prendere il treno mentre poche sono state le auto e i camper che hanno approfittato del maxi parcheggio di piazzale Kennedy. Infine meno di una cinquantina, i bus turistici che hanno occupato i posteggi allestiti in Corso Europa e collegati a Nervi con navette di Amt. Il servizio d’ordine messo in campo per garantire la sicurezza è stato discreto con i controlli agli ingressi da parte delle forze dell’ordine e la Guardia di Finanza a perlustrare il mare a bordo di alcune motovedette.