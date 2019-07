Festival di Nervi, dopo Giorgia arriva Carmen Consoli

Levante - Il secondo appuntamento, mercoledì 3 luglio, del Festival Internazionale di Nervi, sarà la data speciale del tour estivo di Carmen Consoli.



La cantautrice siciliana presenterà un concerto unico in cui sarà accompagnata da Emilia Belfiore al violino, Claudia Della Gatta al violoncello, Massimo Roccaforte alla chitarra e al mandolino e, solo per questa data, dai solisti del teatro Carlo Felice di Genova.



La presenza dei solisti del Carlo Felice andrà ad esaltare i suoni delle musiche dei brani della Consoli, che ha abituato da sempre il suo pubblico ai "cambi di look" delle sue canzoni.

I suoi brani hanno innumerevoli vite e il palco è il laboratorio dove sperimentare nuove versioni dei suoi pezzi che sono già dei classici.



La Cantantessa sarà in tour in diversi appuntamenti estivi la vedranno alternarsi tra il rock e l'acustico.



Saranno concerti speciali durante i quali Carmen porterà al pubblico le due anime che l'hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che, alternandosi in lei con grande naturalezza, l'hanno resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano e internazionale, riuscendo sempre a lasciare il segno tra le emozioni dell'acustico e le amplificazioni del rock graffiante.



Trovate il programma completo della rassegna su www.festivalnervi.it

BIGLIETTI

I biglietti per gli spettacoli del Festival di Nervi sono in vendita sul circuito on-line di Ticketone, nei punti vendita Ticketone, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle Biglietterie del Teatro Nazionale di Genova – Teatro della Corte piazza Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e Teatro Gustavo Modena (piazza Modena 3, Genova Sampierdarena). Tutti i giorni degli spettacoli dalle 18 in poi – salvo esaurimento posti – sarà possibile acquistare direttamente nelle biglietteria nei Parchi i biglietti di tutti gli appuntamenti del Festival.