Film sotto le stelle, continua a Nervi il successo del Cinema di San Siro

Levante - Continua il successo del cinema all'aperto di San Siro di Nervi. Le proiezioni, iniziate il 2 luglio, proseguiranno fino al 6 settembre.



Un appuntamento imperdibile e impagabile per gli amanti del genere, che potranno prendere visione delle importanti pellicole prioiettate sotto le stelle, nel campetto rosso dietro al Cinema San Siro di Nervi (via alla Chiesa Plebana, traversa di via Oberdan).



Un tradizionale appuntamento, che va avanti da oramai cinque anni. «Un'iniziativa che, come Municipio, non può che rallegrarci» afferma Sonia Paglialunga. «Al pari delle lodevoli iniziative dei CIV, contribuisce a variegare l'offerta culturale e di intrattenimento proposta dal territorio. Inoltre - conclude l'assessore alla Cultura del Muncipio Levante -, ci stiamo attivando per attuare in autunno una serie di iniziative culturali molto interessanti».



Questo il programma:



Luglio (ore 21.30)



23-24 luglio: Il colore nascosto delle cose.

25-26 luglio: La casa sul mare.

27-28 luglio: L'ora più buia.

29 luglio: Coco.

30-31 luglio: Tre manifesti a Ebbing Missouri.



Agosto (ore 21.15)



1-2 agosto: The Place.

3-4-5 agosto: La forma dell'acqua.

6-7 agosto: Loveless.

8-9 agosto: A casa tutti bene.

10-11 agosto: La ragazza nella nebbia.

12 agosto: Paddington 2.

13-14 agosto: Il sole a mezzanotte.

15-16 agosto: The post.

17-18-19 agosto: Benedetta follia.

20-21 agosto: Chiamami col tuo nome.

22-23 agosto: Il vegetale.

24-25 agosto: Assassinio sull'Orient Express.

26 agosto: Peter Rabbit.

27-28 agosto: Metti la nonna in freezer.

29-30 agosto: Gli sdraiati.

31 agosto: 2001 Odissea nello spazio.



Settembre (ore 21.15)

1-2-3 settembre: Hotel Transylvania 3.

4-5-6 settembre: Ocean's 8.