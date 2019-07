Giornalisti russi a Genova per lo spettacolo di Polunin

Levante - Una delegazione composta da cinque giornalisti è in arrivo dalla Russia in occasione dello spettacolo conclusivo del Festival Internazionale di Nervi, che si chiude con una superstar della danza: il ballerino ucraino 29enne Sergei Polunin, nuova icona del balletto, tanto da essere nominato primo ballerino del Royal Ballet di Londra a soli 19 anni (il più giovane di tutti i tempi).



«Con grande piacere accogliamo i giornalisti russi al Festival di Nervi, sicuramente il più grande evento genovese dell’anno, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che si è impegnata a riaprire allo spettacolo questa splendida location del levante cittadino, offrendo la massima qualità in ambiti artistici differenti per attirare le più ampie fasce di pubblico, sia tra i genovesi sia tra i turisti» commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.



Dopo una visita alla nostra città (centro storico con le sue antiche botteghe, spianata Castelletto, Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, Musei di Strada Nuova e Palazzo Spinola), la delegazione russa si sposterà ai Parchi di Nervi dove, alle 18 di domani incontrerà il direttore artistico del Festival, Giuseppe Acquaviva.



Parteciperanno al press trip genovese Vladimir Raevskij, giornalista culturale e di viaggio per la radio Serebryannij dozhd; Anna Galayda, una dei principali critici culturali della Russia, che scrive per il giornale nazionale Rossiyskaya Gazeta; Nataliya Zvenigorodskaya, critico culturale per Nezavisimaya Gazeta, l'unico quotidiano politico indipendente privato in Russia; Ekaterina Myachikova che lavora per Buro24/7, una piattaforma online internazionale su moda, cultura, tecnologia e lifestyle; Ekaterina Gradoboeva di Interfax, una delle principali agenzie di stampa non-governativa, con sede a Mosca.