Natale a Bogliasco con cornamuse, danze irlandesi, la posta del Polo Nord

Levante - Oltre duecento letterine sono state imbucate lo scorso anno alla Posta del Polo Nord di Bogliasco e tutti i bambini hanno ricevuto una risposta personalizzata scritta a mano. E questa è solo una delle molte attività che anche questo Natale propone Bogliasco, dove torna SLOW CHRISTMAS.



Dal 7 dicembre al 6 gennaio la Pro Loco di Bogliasco con molte realtà di Consulta delle Associazioni, con il Patrocinio del Comune di Bogliasco, ha studiato un calendario fittissimo di eventi per vivere il Natale lentamente, in armonia, lasciandosi alle spalle la frenesia del centro. Tra le tipiche casette liguri illuminate da calde lanterne, con un prezioso servizio pacchetti, cornamuse e danze irlandesi, concerti di musica natalizia, un mercatino dedicato alla tavola del territorio, street food regionale e internazionale e naturalmente l'ufficio postale di Babbo Natale.



Dal 7 al 10 dicembre – Il primo appuntamento è per venerdì 7 dicembre alle ore 17 con l'accensione del grande albero di Natale in piazza XXVI Aprile, accompagnata dal suono delle cornamuse e da frittelle calde per tutti per fare merenda. Sempre il 7 dicembre verrà inaugurato in piazza niente di meno che l'ufficio postale di Babbo Natale! Un elfo ritirerà, bollerà e spedirà ufficialmente le lettere di tutti i bambini, ognuno dei quali riceverà una speciale risposta da Babbo Natale in persona. La casetta in legno dell'ufficio postale deliziosamente addobbata sarà attiva fino alla sera del 24 dicembre.

Sabato 8 dicembre a Casa Moresco, lungo la via Aurelia, si terrà l'evento "Apri le porte e accogli il mondo" con il coro "Sister Act", mentre domenica 9 dicembre in piazza XXVI Aprile dalle 15 si danzerà ai ritmi irlandesi e si farà merenda, in contemporanea a laboratori per bambini, che disegneranno fate e folletti e daranno libero sfogo alla loro fantasia sui colori del Natale. Sabato e domenica 8 e 9 dicembre in piazza XXVI Aprile saranno vendute le stelle di Natale, mentre lunedì 10 è previsto ancora un laboratorio per bambini per scrivere insieme la letterina a Babbo Natale.



I mercatini del 15 e 16 dicembre - Il fine settimana del 15 e 16 dicembre Bogliasco ospiterà due speciali mercatini di Natale: sabato 15 sarà la volta dei bambini delle scuole del paese che venderanno i loro elaborati per beneficenza e dove non mancheranno gli ormai famosi "dolci delle mamme". Vin brulè, cioccolata calda e panettone verranno serviti in piazza XXVI Aprile, oltre al tipico street food dello Sri Lanka attivo già a pranzo. Nello stesso pomeriggio si terrà un laboratorio sulle letterine di Natale e giochi per i piccoli in piazza, mentre col calare della sera si rinnoverà l'antica tradizione del Confeugo, per ricordare quando il popolo bruciava in piazza un albero d'alloro in segno augurale e poteva, in quell'occasione, fare al doge le proprie dimostranze. A Bogliasco, attorno alle fiamme del lauro, saranno i bambini che potranno fare al sindaco le loro richieste.

Domenica 16 appuntamento dalle ore 9,30 per tutto il giorno con il mercatino "La tavola di Natale": degustazione di prodotti locali e vendita di decorazioni, piatti, tovaglie e diverse attività tutte legate alle tradizioni della tavola di Natale, un corso sulle creazioni natalizie, laboratori per bambini con le campanelle di Natale e "facciamo il biglietto di Natale". Per chi pranzerà al mercatino, sono previsti street food tradizionale e macrobiotico e a merenda la piazza si trasforma in una sala da tè con dolci tradizionali. Per tutto il giorno, canti e musiche natalizie. Anche lunedì 17 i bambini potranno imparare a fare decorazioni per la tavola natalizia con un laboratorio a loro dedicato.



Dal 22 al 26 dicembre – Sabato 22 dicembre si terrà il Concerto di Natale della Corale Santa Maria all'interno della Chiesa parrocchiale, domenica 23 una speciale caccia a... Babbo Natale per bambini e la notte di Natale verrà offerta a tutti i presenti la tradizionale cioccolata calda all'uscita della Santa Messa di mezzanotte. Ancora musica il 26 dicembre con il tradizionale coro "Angeli delle campagne" presso la Chiesa parrocchiale.



Dal Capodanno... all'Epifania – L'ultimo giorno dell'anno un laboratorio per bambini per preparare il calendario del nuovo anno, mentre il 3 gennaio sempre i piccoli potranno costruire la loro calza della Befana. Per sabato 5 gennaio è prevista la tradizionale tombolata del paese con molti premi e il pomeriggio dell'Epifania arriverà la Befana in piazza per tutti i bambini.



La Bogliasco dei presepi – Due bellissimi presepi si trovano nel territorio del comune di Bogliasco: dall'8 dicembre al 6 gennaio si potrà visitare quello allestito nella Chiesa parrocchiale, mentre dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà visibile il famoso presepe meccanizzato di Sessarego, che verrà inaugurato durante la Messa della notte di Natale.



I pacchetti, confezionali a Bogliasco! – Dal 7 dicembre al 24 la Pro Loco mette a disposizione un servizio di pacchetti "econatalizi" con decorazioni naturali.