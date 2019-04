Nervi, dal 2 al 20 luglio il Festival Internazionale

Levante - Il Volo, Gino Paoli, Tokyo Ballet, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Sergei Polunin e Alessandro Preziosi: sono solo alcuni dei grandi nomi che illumineranno il Festival Internazionale di Nervi, ospitato dal 2 al 20 luglio a Villa Grimaldi Fassio e nell’area dei Parchi.



Dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso con Euroflora, questa arena naturale che si affaccia sul mare tornerà ad essere palcoscenico di un evento di altissimo livello riportando i fasti del balletto, grandi interpreti della musica pop e d’autore, alcuni dei quali accompagnati dall’Orchestra del Carlo Felice, e rappresentazioni teatrali. Sarà una rassegna coinvolgente e unica come lo scenario nel quale si svolgerà, appuntamenti da vivere e condividere.







I posti a sedere per assistere a ciascuno spettacolo saranno 2400, equamente divisi tra platea e tribuna. Il prezzo dei biglietti comprende il costo del trasporto in treno nelle tratte che arriveranno alla stazione di Nervi da Voltri e Pontedecimo. Così come per la kermesse floreale, anche per questo evento verrà approntato un piano della mobilità che consenta un agevole trasferimento al Festival al pubblico locale e a quello in arrivo da fuori Genova. Ferrovie dello Stato predisporrà un treno speciale che, in concomitanza con gli spettacoli, trasporterà il pubblico direttamente ai Parchi.



Il Festival Internazionale di Nervi, nato e promosso dall’iniziativa del Rotary di Genova, si avvale del supporto organizzativo del Teatro Nazionale di Genova.