Nervi, grande festa per celebrare i 150 anni delle ferrovia

Levante - Grande festa a Nervi per celebrare i 150 anni dall'arrivo della ferrovia nella località genovese: nell'occasione il Municipio Levante ha organizzato un pomeriggio ricco di eventi per ricordare questo storico passo per Nervi e per la Liguria.



La cerimonia ha preso il via alle 16, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità: sono poi previsti dei figuranti con costumi popolani, borghesi e da gran soirèe, a cura delle associazioni Gruppo Folkloristico Città di Genova, Gruppo Sextum, Gruppo Doria, Gruppo Conte Fieschi, Corteo Storico Sestrese.



In viale delle Palme è stato organizzato un mercatino dell'antiquariato mentre per le vie di Nervi si respirerà un'atmosfera antica con musica dell'ottocento trasmessa in filodiffusione.



Alla biblioteca Brocchi sono stati presentati il libro "100 anni di folclore genovese", scritto da Milena Medicina e filmati dedicati al 150° anniversario della ferrovia a cura del gruppo di conversazione della biblioteca "Forse non tutti sanno che a Nervi...".



La festa è stata organizzata dal Municipio Levante, presieduto da Francescantonio Carleo e coordinata dall'assessore alla cultura del municipio Sonia Paglialunga.