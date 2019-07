Nervi rende omaggio alle vittime del Ponte Morandi con Opera Danza Festival

Levante - Da un’idea dell’étoile internazionale e prima ballerina del Teatro alla Scala Sabrina Brazzo e del primo ballerino Andrea Volpintesta nasce OPERA DANZA FESTIVAL, uno spettacolo che li vede protagonisti al fianco della loro giovane e talentuosa compagnia Jas Art Ballet.



Il programma prevede anche la presenza dei due artisti in due coreografie di alcuni allievi del programma Jas Art Ballet Junior al quale si unisce, come ospite, Gabriele Fornaciari, giovane danzatore genovese talentuoso di appena 15 anni del Russian Ballet College. Questa collaborazione sottolinea il valore del progetto di formazione della Compagnia JasArt Ballet che valorizza i giovani talenti italiani inserendoli fin da subito in un contesto di produzione.



Lo spettacolo è l’unica ospitalità di balletto italiana scelta per il “ritorno” dopo 25 anni del prestigioso Festival di Nervi. Inoltre è offerto dal Rotary gratuitamente come omaggio alla città di Genova ad 11 mesi dalla caduta del Ponte Morandi.