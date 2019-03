Sabato 2 marzo a Bogliasco Sbarassu e mercatino di Forte dei Marmi

Levante - Sabato 2 marzo a Bogliasco si... sbarazza. Per tutta la giornata infatti i negozi del paese che hanno aderito all'iniziativa aprono le porte e propongono in vendita la loro merce a prezzi davvero convenienti. Lo "Sbarazzu" di Bogliasco si affianca al previsto mercatino di Forte dei Marmi che si terrà nel corso della stessa giornata lungo via dei Mille, la strada che collega la via principale (via Mazzini) alla spiaggia e al ponte romano.



Un intero paese colorato e pronto ad accogliere ci vorrà fare buoni affari e fare acquisti convenienti, che si organizza per ospitare anche chi arriva in auto: piazza XXVI Aprile (la piazza della chiesa) sarà disponibile per parcheggiare gratuitamente durante la giornata, mentre ci sarà una navetta per parcheggiare gratuitamente ai campi sportivi e raggiungere comodamente il centro di Bogliasco.