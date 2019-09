Salsa di noci, musica dal vivo e balli: così a Quinto si festeggia la fine dell´estate

Levante - Dopo il grande successo della scorsa edizione, venerdì il Wave Sound ha dato vita al molo di Quinto colorando con una magica e attesissima festa per celebrare la fine di questa estate genovese.



Uno speciale #EndlessSummer - Dopo il grande successo degli ultimi due giorni, la festa continua ancora senza ancora oggi e domani. Le parole d’ordine saranno semplici e puntuali: salsa di noci. Altre due serate all’insegna del divertimento per tutte le età, con musica tradizionale dal vivo, piatti tipici liguri e tanto altro.

Nel dettaglio, questa sera grazie al al Caribe Tango Club avrà luogo “Tango, Revival e Molto altro…”, mentre domani una suggestiva “Serata Zelig” a base di stand-up comedy e risate con I Loser e Daniel Raco colorerà ancora una volta il molo di Quinto in questa magica fine estate tutta genovese.

Tra i graditi sponsor quest’anno avremo, poi, anche Kaplan, di cui potrete trovare numerosi gadgets e che rinnova ancora una volta l'impegno nel supportare le iniziative organizzate da giovani per i giovani.



