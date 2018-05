Dopo mesi di chiusura, a Bogliasco riapre finalmente il Bistrotto

Sabato 5 maggio alle ore 18 l'inaugurazione dello storico locale del levante genovese

Levante - Dopo circa cinque mesi di chiusura, sabato 5 maggio riapre finalmente a Bogliasco il Bistrotto, uno dei locali storici del levante genovese. Per l'inaugurazione cibo e "punch" in grande quantità a partire dalle 18.00.



Nato ad inizio anni '80 come "bistrot" all'italiana con lo storico proprietario Giorgio Barberis, il bar ha avuto diverse connotazioni a seconda delle gestioni, fino a specializzarsi nella pura ristorazione.



L'obiettivo dichiarato dalla futura gestione è quello di riportare il locale alle sue origini, ovvero riportarlo ad essere una vineria e distilleria esclusivamente serale di primissimo livello. Per questo, il bar si appoggerà in gran parte a Velier, azienda genovese leader assoluta nella distribuzione di alcolici e prodotti di alta qualità.



Non verrà comunque tralasciata la ristorazione che ha contraddistinto il locale negli ultimi anni: parte della brigata ai fornelli rimarrà la stessa della vecchia gestione, ma con un nuovo concetto di cucina di condivisione e prodotti locali.



Se pensate che siano tutte qui le novità, vi state sbagliando. Ciò che lascerà più di stucco la clientela sarà lo stravolgimento interno del locale (a cura dell'impresa Opera Costruzioni srl) e la scelta cromatica dei muri... un azzardo ma sicuramente un tocco di unicità ad uno dei locali più belli dove poter sorseggiare un cocktail appena usciti dalle porte della città.