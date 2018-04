Gli `Artigiani in Liguria` espongono i prodotti tipici ad Euroflora

Lo spazio è stato aperto sulla passeggiata di Nervi

Levante - Ha aperto i battenti oggi sulla Passeggiata di Nervi (in prossimità del sottopasso Stazione ferroviaria Ge-Nervi) uno spazio riservato all'esposizione e vendita dei prodotti artigianali liguri certificati dal Marchio Artigiani In Liguria. L'area, messa a disposizione della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Liguria, è realizzata in collaborazione con il sistema camerale e con le associazioni liguri dell'artigianato.



Presenze - Alla inaugurazione erano presenti l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti, il presidente del Municipio Levante Francesco Carleo e l'assessore municipale Sonia Paglialunga.



Eccellenze - «Il Comune di Genova ha messo a disposizione un'area da riservare alle eccellenze del territorio – ha detto Paola Bordilli – Le imprese artigiane di Genova e di tutta la regione avranno così l'opportunità, per tutta la durata di Euroflora, di sostenere i propri prodotti di qualità certificati con un marchio riconosciuto dalla Regione Liguria. Si tratta di un importante occasione di supporto delle realtà produttive locali e, nel contempo, di promozione del territorio ligure. Mi fa estremamente piacere che il nuovo assessore allo sviluppo economico Benveduti sia già oggi presente a questo appuntamento per manifestare da subito la vicinanza a Genova e al mondo dell'artigianato locale».