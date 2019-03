«Niente più corone per il prossimo 25 aprile»: arriva il commento della Lista Crivello

Levante - «Abbiamo appreso che il Presidente di centro destra del Municipio Medio Levante Francesco Vesco ha deciso di non acquistare le corone per commemorare i Partigiani nell’anniversario della liberazione, così motivando tale scelta: “….hanno un costo e alle commemorazioni non viene più nessuno…”. Si tratta di una giustificazione gravissima che indigna ogni sincero democratico ed antifascista. Le Istituzioni hanno il dovere di ricordare le ricorrenze più importanti della storia di questo Paese e, sicuramente tra queste, il 25 aprile ma se ciò non accade perché latitano o strumentalizzano il loro ruolo politico è giusto che chi crede nei valori della Resistenza e della Costituzione non lasci cadere nel nulla questa provocazione»: così il Gruppo Consiliare Lista Crivello.



«Lanciamo tutti insieme, con le Associazioni e con le forze politiche democratiche, una sottoscrizione per acquistare le corone e ricordare come meritano coloro che sacrificarono la vita per il nostro Paese».