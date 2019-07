A Fidas e Avis la concessione dell´ex palazzina Q8, la soddisfazione di Bertorello

Levante - «Lo scorso gennaio avevo presentato un'interrogazione in consiglio comunale per sollecitare l'inizio dei lavori di riqualificazione dell'ex edificio Q8, sito in viale Brigate Partigiane, che verrà adibito a casa del donatore di sangue e dato in concessione a Fidas e Avis. Nonostante la delibera fosse già stata approvata in giunta nel 2018, infatti, Ministero del turismo e Soprintendenza non avevano ancora dato il via libera ai lavori»: così Federico Bertorello - consigliere della Lega con delega agli "Affari Legali" del Comune.



«In questi mesi, quindi, lavorando di concerto con gli assessorati comunali competenti, anche in forza della mia delega agli "Affari Legali" del Comune, siamo riusciti a dare un decisivo apporto per la firma della concessione - aggiunge - Si tratta di un progetto unico in Italia, che prevede di realizzare dodici postazioni di prelievo, spazi destinati all'accoglienza e al ristoro dei donatori, uffici delle due associazioni, un auditorium e, in base allo spazio ancora disponibile, un centro congressi. Un progetto molto importante, che serve a riqualificare un edificio abbandonato, dare un contributo alla collettività e affidare una casa a tutti i donatori di sangue presenti sul territorio metropolitano».