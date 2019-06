Albaro, furti reiterati nel quartiere. Bertorello: «Chiederemo più controlli e telecamere»

Levante - «Nuovi furti a opera della "banda del Rolex" ad Albaro. Negli ultimi giorni, infatti, nel quartiere si sono registrate due rapine, la prima in Corso Italia, la seconda davanti al parco di Valletta Cambiaso». Questa la denuncia del Consigliere comunale del Carroccio Federico Bertorello



Il caso - «Da troppi anni, con la scusa che si tratta di un quartiere "bene", non viene incentivato un controllo costante, a tutte le ore del giorno, delle Forze dell'Ordine nella delegazione. Questo ha portato, non solo ai recenti avvenimenti, ma a tutta una serie di furti che hanno dovuto subire gli abitanti. Da residente nella zona, ancora prima che da consigliere delegato agli "Affari Legali" del Comune, ritengo quindi che sia fondamentale portare la questione sui banchi del consiglio comunale. Per questo ho già depositato un'interpellanza, con cui chiedo di istituire una task force con le Forze dell'Ordine al fine di prevenire la commissione di rapine, furti e reati contro la pubblica incolumità, di installare telecamere di videosorveglianza in punti strategici, come ad esempio Valletta Cambiaso e Corso Italia, di implementare l'organico del Comando di Polizia Locale adibito al controllo della zona».