Banchetto della Lega vandalizzato al grido di «Salvini bast*rdo»: denunciata coppia di antagonisti

Levante - La Digos ha denunciato per danneggiamento aggravato e violenza privata una 29enne e un 32enne per il blitz al banchetto della Lega nord in via Lagustena a San Martino.



La denuncia - Il blitz vandalico ha avuto luogo lo scorso giovedì 27 settembre, quando - stando alla testimonianza dei militanti del Carroccio - un ragazzo e una ragazza appartenenti all'area politica loro antagonista avrebbero insistentemente importunato alcuni attivisti presenti al banchetto della Lega in via Lagustena, nel quartiere di San Martino, esortando i passanti a non fermarsi e arrivando a gettare nella spazzatura i volantini di propaganda che venivano distribuiti e a rompere alcune bandiere del partito lì esposte.



I due ragazzi - riconosciuti da un testimone - sono stati entrambi denunciati dalla Digos per violenza privata e danneggiamento aggravato.