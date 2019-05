Boccadasse, spiaggia di Sturla e Nervi, Bertorello: «Sempre vicini al territorio»

Levante - «Dopo la passeggiata di Voltri, sono iniziati anche i lavori nel borgo di Boccadasse. Un impegno che ci siamo presi come giunta da quando la mareggiata ha creato danni rilevanti in uno dei luoghi più belli del Levante»: ha dichiarato Federico Bertorello, consigliere comunale della Lega con delega agli "Affari Legali" del Comune e segretario della sezione Levante del Carroccio.



«Importante è stato il lavoro che abbiamo svolto come Lega - ha spiega Bertorelloto - con un mio ordine del giorno approvato in sede di bilancio e con l'impegno assiduo del nostro assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella, sempre in prima linea per risolvere le esigenze del territorio».



«Con questi lavori fondamentali - ha dichiarato il vicepresidente del Municipio Medio Levante Giorgio Viale - rimetteremo in ordine e daremo maggiore sicurezza al borgo, uno dei luoghi di ritrovo turisitici più importanti della nostra delegazione».



«Non solo Boccadasse - ha continuato Bertorello - perché nella giornata di ieri è iniziata anche la riprofilatura della spiaggia di Sturla». «Un lavoro molto richiesto dalle associazioni e che è merito del grande impegno dall'assessore Paolo Fanghella», ha dichiarato Samuele Aiesi, consigliere della Lega del Municipio Levante con delega alla Valle Sturla.



«Dopo anni di immobilismo del Pd, finalmente come Lega stiamo riuscendo a fare quelle piccole cose da anni attesi nei vari quartieri. Inoltre - hanno concluso Aiesi e Bertorello - ci teniamo a specificare come l'impegno dell'amministrazione sia rivolto a tutte le esigenze delle delegazioni. Infatti, in previsione degli eventi che si svolgeranno nei Parchi di Nervi, è stata affidato tramite bando la gestione del bar-caffetteria all'interno dei Parchi a una società che gestirà anche i servizi igienici pubblici. Un chiaro segnale di interesse verso uno dei luoghi di principale interesse attrattivo del Levante».