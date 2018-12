Bruzzone: «1,6 milioni di Euro per la sede Vigili del Fuoco di Genova del Levante»

Levante - «Una buona notizia per Genova e per la Liguria. Nel maxi emendamento alla manovra finanziaria, il Governo ha accolto il provvedimento che prevede il finanziamento di 1 milione e 600 mila euro per l'anno 2019 destinato ai Vigili del Fuoco per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente»: lo ha dichiarato Francesco Bruzzone, Senatore della Lega



Un investimento importante, che consentirà loro di consolidare la presenza sul territorio, con l'apertura di una sede a Genova Levante. Ancora una volta, il Governo e la maggioranza si dimostrano vicini alle esigenze dei genovesi e dei liguri, passando dalle parole ai fatti".