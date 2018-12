Candiani: «Un nuovo distaccamento per i Vigili del Fuoco, accolto emendamento della Lega»

Levante - «Un nuovo distaccamento per i Vigili del Fuoco di Genova. Il Governo ha inserito nel testo della legge di bilancio sottoposto alla fiducia in Senato, l’emendamento proposto dalla Lega e fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, con cui vengono stanziati un milione e 600 mila euro per la costituzione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a levante del capoluogo ligure, oltre che per l’incremento delle dotazioni di mezzi per il soccorso tecnico urgente. Esprimo soddisfazione: l'apertura di questo presidio risponde alle necessità geografiche e strutturali del territorio di riferimento ed è atteso in città da decenni»: così Stefano Candiani, Senatore della Lega, sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco.



«L'obiettivo è quello di rendere più uniforme la distribuzione dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco sul territorio di riferimento, andando a colmare il 'buco operativo' esistente tra il distaccamento di Genova Est e quello di Rapallo. Attraverso questo emendamento riusciremo a dare una soluzione di soccorso più efficiente per un territorio densamente abitato e messo in ginocchio dal tragico crollo del ponte Morandi».