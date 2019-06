Furti ad Albaro, Bertorello: «Pronta task force per incrementare il numero di Forze dell´Ordine»

Levante - «Come avevo già anticipato, nell'ultimo consiglio comunale ho discusso un'interpellanza relativamente agli ultimi furti avvenuti nel quartiere di Albaro: in pieno giorno e in zone altamente frequentate sono avvenute due rapine, una a Valletta Cambiaso e una in Corso Italia. Per questo, ho chiesto alla giunta di svolgere un focus in determinati luoghi, che per motivi ricettivi e turistici possono essere attenzionati con delle telecamere. Inoltre, ho chiesto un controllo più serrato del territorio da parte delle Forze dell'Ordine»: così Federico Bertorello - consigliere comunale della Lega con delega agli "Affari Legale" del Comune.



Sicurezza - «Ritengo che occorra organizzare un tavolo per la sicurezza dei quartieri del Levante, così come avviene per il ponente, che possa incidere sulla sicurezza di tutto il litorale, da Nervi fino ad Albaro. In estate, infatti, l'incidenza dei furti nel quartiere di Albaro, come riferito da dati del Ministero dell'Interno, sale, così come, sempre nel Medio Levante, alla Foce. Proprio in queste zone, come a Sampierdarena e San Teodoro, grazie a un bando del Ministero dell'Interno vinto dal Comune, verranno installate 101 telecamere, che verranno equamente divise in questi quartieri. Serve quindi uno sforzo maggiore per avviare una task force con le Forze dell'Ordine. Devo dare merito all'assessore Garassino, infine, di avere preso sul serio la mia richiesta e di avere già, anticipatamente, chiesto al questore e alla polizia locale di intensificare i controlli, sia ad Albaro che in tutto il Levante».