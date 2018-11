L´assessore Viscogliosi all´inaugurazione del `Guscio dei bimbi`

Levante - L’assessore alle Pari opportunità Arianna Viscogliosi, ha partecipato all’inaugurazione dell’Hospice “Il Guscio dei bimbi”, la nuova struttura residenziale allestita presso l’Istituto G. Gaslini, fondamentale nel percorso di erogazione delle cure palliative pediatriche.



Il Guscio dei bimbi, intitolato alla beata Chiara Luce Badano, è un luogo dove bambini e famiglie sono accolti in continuità di cura, di riferimento, di obiettivi e di scelte; è il punto d’incontro, di formazione e di condivisione, per tutti coloro che direttamente vivono l’esperienza della malattia inguaribile e per quanti si occupano di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie.



«Il Gaslini è un punto di riferimento per noi genovesi e per le tantissime persone che vengono da fuori – ha detto l’assessore Viscogliosi – migliaia di famiglie percorrono chilometri per cercare una cura che possa aiutare i propri bambini: mamme e papà che con speranza e con il cuore pesante arrivano in questo Ospedale. Qui trovano professionalità e competenze elevatissime, ma anche tanta umana comprensione e questo è importantissimo perché i farmaci, l’ambiente e il contesto possano essere efficaci. Questo nuovo Hospice rappresenta una conquista di civiltà che si inserisce perfettamente in quella presa in carico globale “bambino-famiglia” che è da sempre l’obiettivo del Gaslini».