Lagustena, distruggono un banchetto della Lega al grido di «Salvini bast*rdo»

È successo questa mattina in via Lagustena, nel quartiere di San Martino

Levante - Insulti pesanti quelli volati questa mattina in via Lagustena, a San Martino, dove alcuni militanti genovesi della Lega - impegnati in un banchetto di raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini - sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi, evidentemente poco contenti del loro operato.



L'aggressione - Pare che i giovani si siano avvicinati al banchetto tirando insulti ai militanti, poi al grido di «Salvini bast*rdo» hanno preso la bandiera del Carroccio e il foglio con le firme raccolte per gettarli nella spazzatura. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine.



La risposta della Lega- «Non è la prima volta che i nostri militanti vengono insultati e minacciati» afferma il Commissario provinciale della Lega Alessio Piana, che ringrazia comunque militanti del Carroccio «che ogni giorno in prima persona portano avanti le loro idee pacificamente e democraticamente, nonostante le continue intimidazioni e provocazioni che ricevono».

«Condanniamo fermamente il vile assalto di stamane» conclude Piana «e siamo sicuri che le Forze dell'ordine individueranno i colpevoli al più presto e auspichiamo una punizione adeguata da parte della magistratura».