Marinella di Nervi, Pandolfo: «Tutto fermo, solo promesse»

Levante - «Sulla Marinella, l’immobile sulla passeggiata di Nervi, la situazione è sempre ferma allo stesso punto»: il consigliere Pd Alberto Pandolfo oggi in Consiglio ha presentato un articolo 54 per avere un aggiornamento urgente sul destino della Marinella e il calendario dei lavori.



Demanio - «L’edificio si trova in area demaniale ed è in completo abbandono. Eppure si trova in una zona a forte attrazione turistica, frequentata dai genovesi e da chi visita la nostra città. Il Comune a più riprese ha promesso che i lavori sarebbero terminati entro marzo 2020, segnando la rinascita completa del litorale, anch’esso colpito dall’ultima mareggiata Ma i lavori sono in ritardo, tanto da fare pensare che non sarà possibile tenere fede alla scadenza. Spiace constatare che ancora una volta, nonostante i proclami, non si è mosso niente».