Municipio Levante, i servizi Ats per i minori

Levante - L'Assessore alle politiche sociali del Municipio Levante Patrizia Arrighetti ha ripreso il suo Tour per illustrare i servizi che l’ATS Levante offre per i minori: tra i servizi con tipologia di accesso “bassa soglia” ci sono l’educativa territoriale e di strada e il Centro di Aggregazione.

Il servizio educativa di strada non ha sede ma sviluppa in 16 ore settimanali un servizio di monitoraggio del territorio cercando di convogliare gruppi spontanei di ragazzi verso attività del C.S.F.L.



Il servizio di Educativa Territoriale è attivo per due fasce d’età; la prima per ragazzi e la seconda per bambini. Il servizio in Via Sagrado 9 aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 presso il CAG Link è rivolto a ragazzi e adolescenti : offre uno spazio di libera aggregazione e basato su proposte degli educatori; aula studio, free wifi, musica e Xbox, eventi e gite.

Il servizio in Via Brenta 29 aperto da martedì a giovedì dalle 15 alle 19, è rivolto a bambini ed adolescenti ed offre sostegno scolastico e attività di socializzazione collaborando attivamente con le famiglie: sono presenti spazio compiti, laboratori, attività ricreative, possibilità di feste e gite



«A questi servizi si accede volontariamente senza prese in carico o segnalazioni da parte dell’ATS. Entrambe le sedi si trovano in locali messi a disposizione dal Municipio Levante».