Municipio Levante, passa la mozione per estendere l´ordinanza anti - alcol a Nervi

Lega Nord: «Garantire sicurezza e decoro anche con l'utilizzo di telecamere»

Levante - «Più sicurezza e decoro anche a Nervi»: il Consiglio del Municipio IX Levante ieri sera ha approvato la mozione della Lega per estendere l'ordinanza anti alcol, già in vigore in altre zone della città, in Piazza Duca degli Abruzzi e nelle zone limitrofe. Il documento è passato con i voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Vince Genova, Forza Italia e Noi con l'Italia. Mentre il Pd ha votato contro.



«L'ordinanza anti alcol - ha spiegato il consigliere municipale Samuele Aiesi - è uno degli strumenti, senz'altro utili, per contrastare il degrado e l'insicurezza che ha colpito anche il Levante della nostra città, abbandonato da anni dalle amministrazioni di sinistra che anche oggi, nonostante il fenomeno dei giovani, spesso minorenni, che vengono ricoverati in coma etilico in ospedale, sono riusciti a votare contro il nostro provvedimento di buonsenso. Evidentemente a loro non piace l'ordine, ma il disordine. È bene precisare che la piazza di Nervi non è solo ritrovo di gruppi di giovani che si ubriacano nei fine settimana, ma nel tempo è diventato il luogo dove trovano rifugio diversi sbandati che, approfittando del vicino supermercato aperto possono recuperare facilmente e a basso costo alcol di qualsiasi tipo. Ringrazio poi l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino e il presidente del Municipio Levante Francescantonio Carleo, che si sono già attivati per installare alcune telecamere nella zona».