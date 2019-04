Parchi di Nervi, polemica sulla diffida alle guardie zoofile: arriva la risposta della Lega

Levante - Il controllo costante dei Parchi di Nervi non piace ad alcuni dei suoi avventori, che non hanno mancato di far pervenire le proprie rimostranze. La questione non è passata sotto silenzio, tanto che lo stesso Municipio IX Levante avrebbe messo in atto una diffida nei confronti delle guardie zoofile. Immediatamente ne è scaturita una polemica, a cui la Lega non ha mancato di rispondere.



La risposta - «Sì al rispetto delle regole. Sì alle guardie zoofile. La diffida che il Municipio ha inviato alle guardie zoofile ambientali dell'associazione Una (Uomo Natura Animali) è per verificare il rispetto per l'assegnazione della concessione dei locali di piazza Duca degli Abruzzi, a Nervi, in cui hanno la sede e non per la revoca del controllo sull'ordine nei parchi. La richiesta inoltrata dal Municipio, arrivata in seguito a una raccolta firme di quasi trecento cittadini, lamentosi del comportamento ritenuto scorretto di alcune guardie, frutto di appostamenti e di poca tolleranza, è di "cessare i comportamenti contestati" e di replicare entro 10 giorni dalla ricezione della lettera. Il Municipio, infatti, non può in alcun modo revocare il diritto di controllo delle guardie zoofile sui parchi. Può invece agire solo ed esclusivamente sui locali dati in concessione. Fra l'altro, va precisato, che come Lega abbiamo depositato una mozione per chiedere al presidente e alla giunta di intensificare i controlli sui parchi e di sanzionare coloro che deturpano il verde pubblico, lasciando liberi i cani o banalmente giocando a pallone, nonostante i cartelli e le recinzioni che vietano di calpestare l'erba da poco seminata. Ci teniamo, quindi, a specificare che non siamo contro le guardie zoofile, anzi, riteniamo importante il loro lavoro fintanto che questo si riservi, senza polemiche, esclusivamente di fare rispettare le regole».