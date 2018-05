Salvini sotto la pioggia ad Euroflora, tra focaccia con le cipolle e ipotesi di governo

Il leader della Lega Nord questa mattina in visita a Euroflora

Levante - «Gli italiani vogliono risposte e farò il possibile per dare un Governo all’Italia che duri cinque anni e che si occupi dei reali problemi a partire dal tema del lavoro»: lo ha annunciato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, questa mattina in visita a Euroflora ai parchi di Nervi.



Alleanze - «Non faremo mai un governo con il Pd, la nostra intenzione è trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle, altrimenti l’unica alternativa è tornare alle urne. In attesa che nasca un Governo però facciamo lavorare le commissioni parlamentari perché ci sono troppi dossier ancora fermi».



Futuro - Salvini ha ribadito un concetto: «Il Governo deve essere formato da chi ha vinto le elezioni del 4 marzo, cioè centrodestra e Movimento 5 Stelle. Se non si riesce a trovare una convergenza allora ritorniamo alle urne ma questa strada sinceramente la vorrei evitare. E’ fondamentale dare risposte agli italiani». Sulla legge elettorale il leader del Carroccio non ha fatto giri di parole: «Siamo disponibili a prendere l'attuale legge elettorale a mettere un premio di maggioranza che garantisca a chi prende un voto in più di governare».