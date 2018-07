San Desiderio, scatta l´allarme cinghiali. La Lega: «Un pericolo per l´incolumità dei residenti»

Levante - «Il problema relativo ai cinghiali non va assolutamente sottovalutato, soprattutto in questi ultimi periodi in cui diversi animali di questa specie sono stati avvistati in zone urbane. L'avvicinarsi di questi capi in zone abitate è un grosso problema, soprattutto in virtù del fatto che molto spesso questi animali attaccano liberamente. Non molto tempo fa, la cagnolina di mia nipote è stata operata d'urgenza dal veterinario in seguito all'attacco di un cinghiale. Un problema sicuramente da arginare, non limitato a delle semplici sortite in aree abitate»: lo ha dichiarato Maria Rosa Rossetti, consigliere comunale della Lega.



«Siccome il nostro assessore regionale alla caccia Stefano Mai è in prima linea per cercare di arginare il problema degli ungulati, ricordiamo ad esempio la delibera sulla difesa del fondo o la convocazione di un Tavolo verde con le associazioni agricole, ritengo opportuno che il Municipio e il Comune, coordinandosi con l'assessorato regionale, debbano intervenire per inibire un problema che, forse mai come in questi tempi, è diventato così pressante. Infatti, nel prossimo consiglio chiederò alla giunta di prendere subitaneamente provvedimenti onde evitare spiacevoli attacchi come quelli che questi animali sono soliti portare indistintamente a persone e animali», le parole del consigliere delegato alla Vallesturla del Municipio Levante, Samuele Aiesi (Lega).