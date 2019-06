Villa Gentile, Bertorello: «Allo studio gli interventi per la gradinata e la pista d´atletica»

Levante - «Facendo seguito alla Commissione monotematica sui lavori di prossima realizzazione dell'impianto polisportivo di Villa Gentile nel quartiere di Sturla, posso annunciare, come ha dichiarato anche l'assessore Fanghella, che è in studio di progettazione il bando per il ripristino e la messa in sicurezza e a norma della gradinata, che verrà interamente rifatta con i fondi già stanziati del Patto per Genova»: così Federico Bertorello - consigliere della Lega con delega agli "Affari Legali" del Comune.



Impianto sportivo - «A seguire verrà eseguito quello che è l'intervento principale dell'impianto sportivo: ovvero il rifacimento della pista di atletica, per cui l'ente ha già stanziato più di 300 mila euro. Un lavoro importante e necessario per evitare che, come accade ora, quando piove si allaghi la pista. Durante i lavori verrà chiuso l'impianto. Questo si rende necessario, sia per rendere più fruibile la pista di atletica ai professionisti e agli amatori, sia per fare in modo che la Fidal ritorni a dare l'omologazione per le gare. Il mio compito, come consigliere delegato agli "Affari Legali" del Comune, è quello di seguire tutto l'iter burocratico e amministrativo. Come detto, per le gradinate sono già stati stanziati i soldi e l'assessorato ai lavori pubblici sta progettando il bando. La speranza è che entro l'autunno si possa bandire la gara per decidere chi farà il progetto esecutivo e a seguire, nel 2020 il manto e la pista di atletica».