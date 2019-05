`We Play Football`, torneo per regalare un anno di sport ai bambini con la sindrome di Asperger

Levante - La Cantera Stadium Barabino&Partners nel segno della solidarietà. Si terrà infatti presso il secondo impianto genovese della città la finale del torneo benefico organizzato dall’Associazione We Play Football volto a raccogliere fondi da destinare a bambini affetti

dalla sindrome di Asperger.



L’evento è in programma sabato 18 maggio e rappresenta il momento clou del torneo amatoriale che si è svolto sabato 11 maggio presso il campo sportivo Mons. Sanguineti di Genova - Quarto, dalle ore 8.30 alle ore 19. Un torneo amatoriale di calcio a sette in collaborazione con le istituzioni del territorio genovese e con la società Athletic Club Liberi, che si svolge in un’unica giornata e il cui ricavato va interamente al sostegno del progetto “Tutti insieme in campo”, rivolto a bambini autistici con la sindrome di Asperger. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per regalare ai ragazzi un anno di attività sul campo.



Il secondo centro polisportivo cittadino per dimensioni e strutture sarà pertanto la cornice

ideale per la finale che vedrà schierati sul campo a 11 in erba naturale la squadra vincitrice del

torneo contro una squadra di All Stars (ex Genoa/Sampdoria/comici/politici). Al termine dell’incontro verranno distribuiti premi per primo, secondo, terzo e quarto classificato, capocannoniere e miglior portiere.