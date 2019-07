16° Trofeo Panarello-Torneo del Mare: rinviate le finali

Levante - Cambia, a causa delle previsioni meteomarine, il programma del 16° Trofeo Panarello-Torneo del Mare. Nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, si giocherà domani, sabato 13 e domenica 14 luglio. Domani si terrà la prima giornata di confronti tra gli Under 14 di Andrea Doria, Anpi 2000, Rari Nantes Arenzano, Crocera Stadium, Sporting Club Quinto e Sportiva Sturla, gli Under 19 di Andrea Doria, Anpi 2000, Rari Nantes Arenzano, Crocera Stadium, Albaro Nervi e Sportiva Sturla.



Otto e nove giorni dopo, si svolgeranno i rimanenti confronti con anche le sfide della categoria Amatori Uisp con Aragno, Old Aragno, Noctis Nantes e Sportiva Sturla. Ieri le finali per la categoria Under 12, i giovanissimi di Andrea Doria, Aragno Rivarolesi, RN Arenzano, Crocera Stadium, US Locatelli, Sporting Club Quinto, Rari Nantes Sori e Sportiva Sturla che si sono confrontati nella piscina dei Bagni Italia. A vincere è stata la Rari Nantes Sori in finale per 4-2 sull’Andrea Doria. Al terzo posto lo Sporting Club Quinto dopo il successo per 6-1 sulla Sportiva Sturla. Quinta piazza per US Locatelli, 6-4 ad Arenzano. Settima la Crocera Stadium, vincitrice nell’ultima sfida per 6-1 su Aragno Rivarolesi.



Le premiazioni di tutte le categorie si svolgeranno a partire dalle 19 di domenica 14 luglio presso Belvedere Lina Volonghi. Anche quest’anno Sportiva Sturla raccoglierà fondi da devolvere in beneficenza all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, attraverso la vendita delle storiche polo.